Maternidade reduz em 100% mortes de recém-nascidos em Rio Branco

A Maternidade Bárbara Heliodora registrou uma redução na mortalidade infantil nos anos de 2018, 2019 e 2020. É o que apontam as estatísticas do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Nuveh) e o Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc), quando após um estudo comparativo de óbitos de crianças nas salas de parto da maternidade, foi possível detectar êxito das ações de melhorias na assistência ao parto.

O gerente geral da unidade, Wagner Camelo Bacelar, afirma que as melhorias foram possíveis graças ao apoio dado pelo governador Gladson Cameli à nova gestão da maternidade, além dos esforços do secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene.

“A atual gestão trouxe um novo olhar voltado para esta fragilidade, tivemos um apoio fundamental, o qual contribuiu na implantação de novas metodologias e ferramentas, que têm proporcionado melhorias na assistência ao parto. Tivemos mudanças exitosas, conseguindo reduzir sensivelmente o número de mortes de bebês nas salas de parto”, ressalta Wagner.

Em 2019, o número de óbitos intraparto teve uma redução de 85,3% de óbitos de crianças durante o parto, em relação ao ano de 2018. Já em 2020, a maternidade teve um marco histórico, reduzindo em 100% o número de óbitos nas salas de parto.

“Para conseguirmos esse feito houve o comprometimento de todos os profissionais que prestam assistência ao parto, médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem. A redução dos óbitos supracitados é um indicador de uma melhor assistência ao parto às parturientes usuárias da Maternidade Bárbara Heliodora”, finalizou o gerente geral.