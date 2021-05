Longo alerta para situação “gravíssima” da Ufac     

O deputado Pedro Longo, Líder do Governo na Assembleia Legislativa, destacou nesta quarta-feira (19) o trabalho desenvolvido pelos deputado nesta pandemia.

Longo prestou reconhecimento à Defensoria Pública do Estado do Acre. “Diariamente tem levado a Justiça aos mais carentes. É a porta de entrada ao Poder Judiciário”, disse Pedro Longo.

Ele fez um alerta: a Universidade Federal do Acre está hoje ameaçada com brutal corte de verbas. “A Ufac atende mais de 12 mil estudantes com mais de 50 cursos no Acre”, disse, lembrando que a situação financeira atual chegou ao limite.

O panorama atual coloca em risco a retomada das aulas presenciais. Não é alarde, diz ele, mas os deputados podem ressonar o drama vivido pela universidade.

A luta é pela recomposição de um patamar mínimo do orçamento, de modo que a instituição possa seguir funcionando.