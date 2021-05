Lideranças políticas em ação contra desmonte orçamentário da Ufac

A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu visita do deputado federal Léo de Brito (PT-AC), nessa terça-feira, 18, no gabinete da Reitoria. O parlamentar prestou solidariedade e ofereceu apoio à Ufac, após anúncio de mais um bloqueio no orçamento da universidade, desta vez de 14,08% nos recursos de custeio; mais de R$ 5,2 milhões, o que prejudica o funcionamento da instituição.

Guida agradeceu o apoio e relatou que a Ufac tem sofrido redução em seu orçamento ao longo do tempo, especialmente nos últimos quatro anos, quando foi afetada por fortes restrições orçamentárias. “Temos feito diversos ajustes, cortado contratos e atualmente a universidade trabalha no seu limite. E o apoio dos parceiros tem sido fundamental”, disse.

Serviços de manutenção, como energia elétrica, limpeza, segurança e insumos para laboratórios, sofrerão drásticas consequências, causando sérios prejuízos nas atividades acadêmicas em 2021, principalmente quando ocorrer o retorno das atividades presenciais.

Léo de Brito já ingressou com um requerimento na Câmara dos Deputados em defesa das universidades públicas e comprometeu-se em articular uma ação conjunta com a bancada dos parlamentares acreanos para auxiliar a Ufac.

Também participaram da reunião o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid, e o diretor de Orçamentos e Custos, Auton Peres, o Tim.