Governador participa de troca de comando de Batalhões da Polícia Militar

O pátio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), na Chácara Ipê, em Rio Branco, recebeu a formatura de troca de comandos na tarde desta terça-feira, 18, com a presença do governador Gladson Cameli. Sob a condução do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, foram realizadas as trocas de comando no 2º e 3º batalhões e no próprio Bope.

No 2º Batalhão, o major Edvan Rogério passou o comando para major Rodolfo Velasquez. No 3º BPM, o major Airton Leitão assumiu o lugar do tenente-coronel Flávio Inácio que assumiu o Bope no lugar do também tenente-coronel Fredison Araújo.

O comandante-geral agradeceu aos oficiais que se despediram dos comandos agradecendo pelos serviços prestados e lembrou que o Acre tem a polícia mais honesta do Brasil, o que motiva todos pela continuação do trabalho em favor da população.

O governador Gladson adotou palavras semelhantes e disse que a valorização dos policiais militares está na pauta de sua gestão. “Parabéns, que Deus os abençoe. Eu me sinto em casa aqui. Contem comigo e vamos virar essa página juntos”, conclamou o governador.

A solenidade teve a participação do deputado federal, Alan Rick, deputado estadual, Cadimiel Bonfim, secretário adjunto da Segurança Pública, Mauricio Pinheiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Carlos Batista, e do diretor-geral de Polícia Civil Josemar Portes.

Breve histórico dos Batalhões

2º BPM- Batalhão Fontenele de Castro

Localizado na Amadeo Barbosa, II Distrito de Rio Branco.

Cobre uma área de 43 bairros onde estão aproximadamente 73 mil habitantes.

3º BPM- Batalhão São Francisco

Localizado na parte alta de Rio Branco. Responsável por 55 bairros, além do município de Porto Acre e as Vilas Caquetá, Incra e V, com cerca de 100 mil habitantes.

Bope

Localizado na Chácara Ipê

Agrega 5 Companhias

Comando de Operações Especiais – COE

Choque -Policiais de elite que atuam em situações em que haja necessidade de restaurar a ordem pública.

Rotam – Radiopatrulha, Trânsito e Rondas Ostensivas e Tático Móvel (Rotam)

Giro – Grupamento de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro)

Cpcães – Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães)