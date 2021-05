Duarte diz que Gladson só faz promessas em relação ao cadastro de reserva   

O deputado Roberto Duarte segue no hall da Aleac em apoio à manifestação dos candidatos do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil. Eles estão acampados há três dias na Assembleia Legislativa.

“Se encontram aqui buscando seus direitos”, disse Duarte.

Segundo Duarte, a espera é por uma resposta definitiva. No dia de ontem, foi feita, segundo ele, “a promessa 1.001” de convocar o grupo. “Mas não chega com uma proposta definitiva. Quando vai convocar?”, perguntou.

O deputado mantém o pedido para que Gladson vá ao acampamento na Aleac para dizer o que será feito diretamente aos candidatos. “É importante que o senhor compareça aqui”, disse.

O Acre precisa por segurança e a convocação ajudará na defesa da população. “Precisamos deles mais do que nunca”, afirmou o parlamentar do MDB.