A Polícia Militar do Acre, por meio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) do oitavo Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), apreendeu nesta quarta-feira, 19, entorpecentes do tipo maconha e cocaína. A apreensão ocorreu durante bloqueio policial na BR 364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano.

Foram cerca de 372 gramas de maconha, organizada em rolos e invólucros, e cerca de 210 gramas de cocaína, envelopada em uma caixa de sabão em pó, que haviam sido mandadas por um motorista de frete, como encomenda de um desconhecido, para ser entregue no município de Manoel Urbano.

Segundo informações dos policiais em serviço na operação, a ação faz parte da rotina do grupo GIRO, e objetiva coibir, além de outros delitos, os crimes patrimoniais que acontecem na região.

As substâncias ilícitas foram entregues na delegacia para os procedimentos cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC