1o dia do drive-trhu da Arena Acreana vacina 94 contra gripe e Covid-19

Teve início nesta quarta-feira, 19, o drive-thru no Estádio Arena Acreana, a ação que é voltada para reforçar a vacinação contra a Covid-19, trata-se de uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde.

De acordo com a chefe do Plano Nacional de Imunização, Renata Quilles, os atendimentos atenderam a expectativa, fechando somente no primeiro dia em 50 pessoas imunizadas contra a Covid-19 e 44 vacinadas com a influenza.

“Hoje realizamos a segunda dose da Covid-19, primeira dose para quem trouxe o cadastro pronto da prefeitura e a influenza para aqueles que não estão no grupo prioritário da Covid-19, por ser o primeiro dia o movimento atendeu nossa expectativa”, ressalta a chefe do PNI.

O drive-thru foi montado no Estádio Arena Acreana, e ocorreu das 8 horas às 17h, porém Renata Quilles afirma a possibilidade de mudança do local de vacinação.

“Definiremos se de fato continuaremos realizando as vacinas no Arena Acreana ou se iremos para outras localidades, pois nosso objetivo é levar a vacina mais próxima possível da nossa população”, encerrou Renata.