Programa Ramais da Dignidade é lançado pela Prefeitura de Rio Branco

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, 17, na Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, lançou o Programa Ramais da Dignidade, que tem como objetivo facilitar a vida dos produtores rurais e demais pessoas que residem na zona rural da capital.

De acordo com o prefeito, a ideia é criar meios para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do campo, de modo que os serviços públicos cheguem até eles e seus produtos sejam escoados de forma rápida e segura, de inverno a verão, melhorando a vida social, econômica e cotidiana desses trabalhadores

Pareciam invisíveis

“Trabalhei muito para chegar este momento. Certamente este é um dos dias mais importantes da minha vida porque é chegada a hora de tornar visíveis essas pessoas que durante muito tempo pareciam invisíveis ao poder público. A Prefeitura começa a mudar essa realidade”, enfatizou Bocalom em seu discurso.

Atenção diferenciada

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Eracides Caetano, a intenção é oferecer condições que incentivem os produtores a permanecer no campo.

“Essa atenção diferenciada faz parte da série de ações que a Safra vem implementando, para incentivar a produção local e oferecer condições adequadas para que os produtores rurais permaneçam no campo com dignidade”, disse Eracides Caetano.

Importância

Representando os trabalhadores rurais do município, o presidente da Associação de Produtores do Ramal Itamarati, Claudenor dos Santos, destacou a importância das estradas para quem vive no campo. “Só quem vive no campo sabe, realmente, da importância das estradas. Agradecemos ao prefeito Tião Bocalom por olhar por nós”, salientou.

De acordo com o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), engenheiro José Assis, todos os dois mil quilômetros de ramais existentes no município passarão por uma raspagem ainda este ano, sendo que, desses, 600 quilômetros serão beneficiados com piçarramento.

“Vamos fazer uma raspagem em toda a malha viária e 600 km de ramais com piçarramento ainda este ano, de modo que, progressivamente, possamos concluir, em quatro anos, o melhoramento de ramais com condição de tráfego de inverno a verão”, afirmou José Assis.

A solenidade de lançamento do programa contou com as presenças dos vereadores, N. Lima, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Francisco Piaba, Samir Bestene, Fábio e Rustênio Sá, além dos secretários municipais de Saúde, Frank Lima, de Zeladoria da Cidade, Joabe Lira, da Casa Civil, Valtim Silva e do assessor de Articulação Política, Helder Paiva.