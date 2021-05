Prefeitura de Sena inicia pavimentação da Rua Ernestina Souza

Seguindo uma determinação do prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta segunda-feira (17) o trabalho de pavimentação em tijolos da Rua Ernestina Souza Chaves, localizada no bairro Ana Vieira.

De acordo com o Secretário de Obras Édson Cameli, o trabalho será concentrado nos pontos críticos que necessitavam de uma intervenção do poder público municipal. “O prefeito acertou a aquisição de 50 milheiros de tijolos, e determinou que fizéssemos essa ação no bairro Ana Vieira, visando melhorar a trafegabilidade, e também a qualidade de vida dos moradores. Nos próximos dias a equipe concentrará os trabalhos por aqui, tenho certeza que após essa ação, haverá uma melhora no tráfego de veículos nas ruas do referido bairro.”, destacou Cameli.

A ação foi solicitada pelo vereador Carlos Beliza (MDB) que juntamente com a associação de Moradores, falou ao gestor municipal sobre a necessidade de uma melhoria na referida via. “Através de uma conversa com o Ribamar Silva, que é esposo da presidente do bairro, ficamos sabendo dessa reivindicação dos moradores e levamos essa demanda ao prefeito Mazinho. Prontamente o prefeito se comprometeu em executar esse trabalho em prol da comunidade, por essa razão, quero agradecer à gestão municipal em nome do prefeito Mazinho, e do Secretário de Obras, Édson Cameli por atender nosso pedido. O poder público municipal, e a própria comunidade estão de parabéns”, disse o parlamentar.

Vale destacar que o trabalho está sendo executado via Recursos Próprios (RP). Além da rua supracitada, outras vias do bairro também serão revitalizadas, entre elas a João Felismino Maia, trabalho esse que é fruto da parceria entre a associação de Moradores, parlamentares do município e a Prefeitura Municipal.