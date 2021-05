Na tarde de segunda-feira (17), o procurador da república, Lucas Costa Almeida Dias, visitou a superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre acompanhado de Aline Maria Sarkis, assessora jurídica no MPF.

Na visita o membro do parquet federal teve a oportunidade de conhecer o funcionamento de nossa instituição, através de apresentação feita pelo senhor superintendente no Acre, bem como as instalações que ficam no centro de Rio Branco.

Temas afetos a atuação da polícia na fiscalização de trânsito nas rodovias e o combate à criminalidade também estiveram na pauta das conversas e ao final o Procurador da República se disponibilizou para atuar conjuntamente e colaborar com a efetividade das ações fiscalizatórias.