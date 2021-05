Mais uma onça pintada nasce no Parque Chico Mendes, em Rio Branco

Fechado há quase dois anos, o Parque Chico Mendes possui várias espécies de animais silvestres, muitos deles ameaçados de extinção. É o caso da onça-vermelha que nasceu no local há 47 dias. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Normando Sales, foi realizada um enquete para escolher o nome da oncinha que agora chama-se Pandora.

Ainda de acordo com o secretário, é uma alegria ter o nascimento dessa espécie no Parque, pois já houve em outra época o nascimento de duas onças-vermelhas, mas que morreram pouco tempo depois.

“A Pandora permanece na quarentena e ainda vamos levar uns dois meses, um pouco mais ou um pouco menos, porque ela precisa se alimentar, ela precisa ficar bem fortinha e a gente precisa fazer com que ela sobreviva e só depois é que a gente pode expô-la as pessoas”, explica o secretário.

De acordo com o veterinário Paulo Dias, essa espécie está na lista de animais ameaçados de extinção e o nascimento desse animal requer cuidados especiais. “Tem um acompanhamento diário de grande peso porque quando entrar na fase de transição da alimentação para começar a comer carne, a tendência é perder um pouco de peso. Então alimentamos bem, para quando ela chegar nessa fase não sentir muito nessa transição”, disse Dias.

Normando salientou que o Parque está fechado por causa de obras iniciadas na gestão passada e devido a pandemia do coronavirus, permanece fechado.

“O prefeito Tião Bocalom, esteve aqui no Parque com o secretário da Seinfra e vamos buscar uma alternativa para disponibilizar o espaço público dessa unidade de conservação, para no máximo, até o final do mês que vem possamos reabrir para visitação”, finalizou Sales.