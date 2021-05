O EX-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), não descartou ontem numa conversa com o BLOG DO CRICA de que, a deputada federal Jéssica Sales (MDB), sua filha, poderá estar no próximo ano na chapa majoritária do governador Gladson Cameli.

“Jéssica é uma política admirável, todos os partidos procuram por ela, para ser candidata ao Senado e a vice-governadora, e poderá ser este nome na chapa oficial”, admitiu Sales.

Sobre as suas relações com o governador Gladson, ele disse que o seu grupo iniciou uma conversa com ele no último fim de semana, mas um acordo não foi ainda fechado. “Se vamos estar juntos, o futuro dirá, agora a palavra está com o Gladson”, falou ao BLOG.

Não adiantou em cima de quais propostas se deu a discussão entre ambos, mas há indicação de que ter a deputada federal Jéssica Sales (MDB) na chapa majoritária do governador em 2022, tende a ter sido parte da pauta. A roda dos candidatos majoritários está girando.

OPERAÇÃO “QUERO MEU PIRÃO”

NO QUE pode ser denominada de “Operação Quero Meu Pirão”, capitaneados pelo senador Márcio Bittar (MDB) e pelo deputado federal Flaviano Melo (MDB), dirigentes do PSDB-MDB-Republicanos e PTB, se reuniram ontem para formar uma frente política para para atuar na pressão ao governador Gladson Cameli, por mais espaços dentro do governo.

FOCANDO NA CHAPA

A reunião de ontem foi a primeira etapa da estratégia, para chegar no ponto principal: o MDB indicaria o nome do vice na chapa do Gladson para a reeleição, e o nome do Senado seria a Márcia Bittar, indicada pelo ex-marido e senador Márcio Bittar (MDB). A vaga de vice mira na direção da deputada federal Jéssica Sales (MDB). O PSDB foi representado na reunião pelo presidente Manoel Pedro, o Correinha. Os nomes para vice e senador não foram citados na reunião, mas o objetivo é óbvio.

BARRADOS NO BAILE

O PP, DEM, PODEMOS- SD- PROS, partidos aliados do governador Gladson foram barrados no baile. O motivo é por o PROS ter a deputada federal Vanda Milani de candidata ao Senado; o DEM, também ter o deputado federal Alan Rick querendo ser senador, e o PP por ter a senadora Mailza Gomes.

QUEM VAI ENGANAR QUEM?

Que tem gente que será enganada nessa bagaça, isso é certo. Aguardar o fim dessa novela para conhecer os nomes dos rodados.

TOMA QUE O FILHO É TEU

A PMRB acusa o líder dos camelôs, o Juruna, de ter incentivado a demolição das lojas do calçadão. Este disse ser mentira. Na hora do desgaste, todos pulam fora do barco. O desgaste desta patranha, estava ontem nas ruas.

SEM DEFESA

E, não se vê um vereador na defesa do prefeito Bocalom.

É BOM ESCLARECER

E é bom esclarecer que, foi o prefeito Tião Bocalom que disse que não queria nenhum vereador na sua base de apoio na Câmara Municipal, algo inédito no município.

RUAS ANIMADAS

AS RUAS do centro estavam ontem engarrafadas com os professores e suas pautas justas; e os camelôs, vítimas da demolição das suas bancas. O protesto é democrático.

E, AGORA, CARA-PÁLIDA?

O Ministério da Saúde, que é do governo federal, emitiu ontem um protocolo médico citando que, cloroquina e ivermectina não têm eficácia contra a Covid. E, agora cara-pálida? Uma mentira, um dia ela é desmascarada.

MACHADADA NA FARSA

E, COMO teve gente que se descabelou, que brigou, na defesa da cloroquina e ivermectina, só porque o Bolsonaro disse que curava a Covid. Foi uma machadada nos medicamentos ícones dos negacionistas da ciência.

TEM QUE CONVERSAR

QUE TODAS as pautas defendidas pela Educação na greve são justas, e resultado de promessas não cumpridas, é verdade. E, isso só vai se resolver na mesa de negociação.

RECEBEU UM ABACAXI

A SECRETÁRIA Socorro Neri recebeu uma pasta conflagrada de problemas, pelo antecessor: processos por compras superfaturadas; e agora, a greve dos professores. As compras estão na justiça, e a greve não pode resolver, por não ter a chave do cofre do governo.

PLANOS PARA 2022

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) afirmou ao BLOG de que, o PSB tem planos majoritários (Governo e Senado) para o pleito de 2022, mas quer antes a união de forças políticas em cima de um projeto de desenvolvimento. Jenilson olha o cenário eleitoral do estado de lupa.

POSTOS DEFINIDOS

FAZENDO UMA CORREÇÃO: o secretário Israel Milani continuará no SOLIDARIEDADE, para disputar uma vaga de deputado federal. E, a deputada Vanda Milani, comandará o PROS, e será candidata ao Senado.

SINUCA DE BICO

O GOVERNADOR Gladson Cameli está numa sinuca de bico para escolher o candidato a senador pela sua chapa. Vanda Milani, Márcia Bittar, Mailza Gomes, Alan Rick, são todos do seu grupo político. E, só tem uma vaga na chapa.

NÃO DEU A SACUDIDA

POR ter sucedido prefeitos que não foram bem em suas gestões, esperava-se que, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, entrasse dando uma sacudida na prefeitura, mas, não ocorreu, ficou na mesmice trivial .

ESQUEMA DESENCORAJA

A FORMA de como se ganha eleição no estado, comprando votos, em cima de esquemas poderosos, têm desencorajado muitos nomes qualificados a não ser candidato.

DISPARIDADE PARA FEDERAL

PARA DEPUTADO FEDERAL, por exemplo, quem tem mandato sai na frente, porque nunca receberá menos de 2 milhões de reais do Fundo Eleitoral para a campanha.

MIRANDO NO DUARTE

O Palácio Rio Branco mira em trazer o deputado Roberto Duarte (MDB) para a base do governo na ALEAC, onde tem sido carne de pescoço, uma espécie de oposição genérica. É um passo para o parlamentar pensar bem.

CATEGORIA EM PRIMEIRO PLANO

O QUE qualifica a presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento; é que, ela coloca a categoria em primeiro plano. Não olha partido, quando é para comandar greves.

PAU QUE BATE EM CHICO……

COMANDOU greves dos professores em governos do PT, e comanda agora no governo Gladson, a quem apoiou. O pau que bate em Chico, também bate em Francisco.

NÃO TEM JOGO

O DEPUTADO Ney Amorim está conseguindo juntar no PODEMOS nomes interessantes, com participações em eleições, e até deputado. É candidato a deputado federal.

FOI PELA GANÂNCIA

NA última eleição que disputou, ele se deixou levar pela ganância, achando que podia se eleger senador junto com o Jorge Viana. Ambos morreram abraçados. O Ney poderia ser hoje detentor de um mandato de Federal.

PLANTAR CAFÉ

O DEPUTADO Jonas Lima (PT) não está preocupado mais com política, se dedica apenas à sua plantação de café. Se o Jorge Viana não disputar o governo, votará no Gladson.

PARTIDOS ABERTOS

PSL, PSD, REPUBLICANOS, PTB, são partidos que trabalham para formar as suas chapas de deputado estadual, sem ter ninguém com mandato. Livres.

DISTRITÃO

A vigorar o sistema Distritão, como está se apregoando, quem já tem mandato ou é um nome conhecido, levará uma certa vantagem, porque serão eleitos os mais votados. Não tem aquela de ganhar mandato pendurado.

EXPLICAÇÃO POLÍTICA

UM AMIGO vereador explicou ontem, numa breve conversa, porque está afastado da gestão Bocalon: “como candidato a estadual, colar na sua imagem é um suicídio”.

SOBRANDO CANDIDATO

O PSD do senador Sérgio Petecão (PSD) está com sua chapa de deputado estadual fechada e sobrando nomes. Parte agora para montar chapa completa para Federal.

NÃO CONSEGUE

DOS DISSIDENTES do MDB, um que será muito difícil de levar para o Gladson engajar na sua campanha de reeleição, é o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. É um dos mais próximos aliados do Petecão.

NÃO TEM PARA NINGUÉM

DO EX-DEPUTADO FEDERAL, Eduardo Cunha, sobre a eleição do próximo ano: “Se o Lula for candidato por um dos partidos do Centrão, ganha no primeiro turno”.

PODE ANOTAR

O ex-prefeito Marcus Alexandre será o grande puxador de votos do PT para deputado estadual, na próxima eleição.

MEXEU COM O BOLSONARO

O LULA ter aparecido disparado na pesquisa do DATA-FOLHA para presidente, mexeu com o Bolsonaro. O Ministério da Saúde já renegou até a cloroquina.

FRASE MARCANTE

“Acreditar em briga de político, é o mesmo que comprar terreno na lua”. Uma das máximas da política mineira.