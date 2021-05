Jenilson Leite denuncia colapso no hospital Souza Araújo       

O deputado Jenilson Leite pediu nesta terça-feira (18) socorro em favor do hospital Souza Araújo, que trata de sequelados da hanseníase, que passa por dificuldade de manutenção.

“A dificuldade é por conta da falta de convênio com o governo do Estado”, disse Leite. Os responsáveis pelo hospital também não conseguem mais fazer o serviço.

Leite propõe a realização de audiência pública para debater a questão. O hospital precisa de ajuda e já recorreu à Secretaria de Saúde mas não obteve apoio.

Jenilson também manifestou apoio aos acampados na Aleac, os integrantes do cadastro de reserva das polícias Civil e Militar. Ele pediu cumprimento das promessas feitas em relação à categoria.

“É necessário que o governo se debruce sobre essa situação”, disse.

Jenilson também pediu agilidade na tramitação do PL que cria a Semana do Hip Hop no Acre, prevista para junho.

E alertou também para o aumento de casos da Covid-19 por conta do descaso com os cuidados sanitários, especialmente o uso de máscara.