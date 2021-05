Estado realiza força-tarefa de vacinação no município de Jordão

Para dar suporte e garantir a efetividade da cobertura vacinal, na última semana a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Rede de Frios Estadual, montou uma força-tarefa de vacinação no município de Jordão.

Por se tratar de um município isolado por via terrestre, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) garantiu o suporte logístico para o transporte das vacinas e profissionais até a localidade.

Foi realizado o atendimento de 289 pessoas, sendo 486 doses administradas. O Estado ofertou vacinas contra Influenza, Covid-19, Febre amarela, tríplice viral, pentavalente, meningocócica C e ACWY, hepatite A e B, antitetânica e antidiftérica, HPV, pneumocócica e varicela.

“A ação, que teve duração de dois dias, contou com o apoio do município para a mobilização dos moradores das comunidades Novo Porto, Alagoas e Seringal Nazaré. Para garantir o acesso aos imunizantes os profissionais do município se deslocaram de barco para uma das comunidades”, explica a coordenadora do Plano Nacional de Imunização e Rede de Frios no Acre, Renata Quilles.