Aquiry Shopping deve receber 50 camelôs que tiveram barracas destruídas

A prefeitura de Rio Branco deu início, nesta terça-feira, 18, ao cadastramento dos camelôs que foram removidos do calçadão da Benjamim Constant no último fim de semana. Uma comissão composta pelas Secretarias municipais de Finanças (Sefin), de Infraestrutrura (Seinfra) e de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra) e pelo Gabinete Militar foram criadas para ajudar a realizar esse levantamento. O atendimento é realizado por agendamento no Shopping Aquiri.

De acordo com o assessor jurídico do Shopping, José Barbosa de Morais, o levantamento será concluído em no máximo em 15 dias e cerca de 50 pessoas serão ouvidas. “Neste primeiro dia vamos ouvir sete pessoas que foram agendadas previamente e acredito que em duas semanas a gente consiga ouvir todos os camelôs. Vamos ver a possibilidade de inseri-los no Shopping”, informou.

“O investimento público feito aqui foi muito grande e a gente quer que isso aqui dê certo. É para a valorização do comércio da região”, informou Coronel Bino, Secretário de Gabinete Militar da prefeitura.

Dos 487 boxes existentes no Shopping, 415 estão ocupados. “Nós estamos aqui cumprindo aquilo que negociamos com a Comissão. Demos início ao cadastramento individualizado daqueles nomes que estão no abaixo assinado encaminhado por eles. Queremos ser o mais justo possível”, concluiu Coronel Bino.

PMRB