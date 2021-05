A deputada Antônia Sales se disse muito satisfeita com com a aprovação de projeto de sua autoria que potencializa aspectos da Lei Maria da Pena no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Acre.

Ela exaltou também a aprovação do PL de autoria do colega Edvaldo Magalhães para contratação de médicos formados no exterior.

Há profissionais que não querem ir para os municípios mais distantes, algo que prejudica muito as comunidades.