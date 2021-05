Acre recebe mais 19.740 vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira

O Ministério da Saúde enviou ao Acre, nesta terça-feira, 18, mais 19.740 doses de vacinas contra a Covid-19, que correspondem às 23ª e 24ª remessas de vacinas recebidas pelo estado, sendo 17.400 doses da Astrazeneca/Fiocruz e 2.340 da Pfizer.

As duas remessas chegaram às 14h20 no Aeroporto de Rio Branco, no mesmo voo, sendo levadas para a Rede de Frio Estadual para a devida conferência, armazenamento e posterior distribuição aos municípios, conforme logística pré-definida.

“As 2.340 doses da Pfizer serão para 1ª dose e destinadas somente para a capital, Rio Branco, devido à necessidade de armazenamento em baixa temperatura. Já as 17.400 serão distribuídas para todos os municípios e serão utilizadas para 1ª e 2ª doses”, explica a coordenadora do Plano Estadual de Imunização no Acre, Renata Quilles.

Atualmente, o estado encontra-se na fase de imunização dos grupos prioritários das pessoas com comorbidades, e avança conforme a chegada das remessas do MS. Cada município é responsável pela execução e divulgação das etapas de vacinação em que se encontram.

Comorbidades

1ª fase: vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

– Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos de idade;

– Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), independentemente da idade, acima de 18 anos;

– Gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos;

– Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos (decrescendo faixa etária);

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

2ª fase: vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

– Pessoas com comorbidades;

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC, acima de 18 anos;

– Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes, acima de 18 anos.