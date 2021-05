Foi divulgado o edital de um novo Processo Seletivo realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que visa contratar agentes temporários ambientais para o Núcleo de Gestão Integrada de Sena Madureira (NGI Sena Madureira), pelo prazo de dois anos.

São disponibilizadas seis vagas para a área de agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, dentre profissionais com nível fundamental incompleto, com carga horária em regime de exclusividade, podendo ser diurna e ou noturna, incluindo finais de semana, em escala de revezamento e remuneração equivalente a um salário mínimo.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 17 de maio de 2021, na sede do NGI Sena Madureira, localizado na Avenida Avelino Chaves, nº 1935, Bairro Bosque, até o dia 20 de maio de 2021. O atendimento aos candidatos ocorre das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Para garantir a participação, é necessário entregar a ficha de inscrição, documento pessoal com foto e comprovação de inscrição de CPF e carteira de identidade, atestado médico comprovando que o candidato se encontra “apto a realizar atividades físicas”, emitido nos últimos 30 dias- documento original e cópia; tipagem sanguínea e fator RH – documento original e cópia; comprovante de residência, comprovante de escolaridade, comprovação de experiência.

Seleção

Como forma de classificar os inscritos neste Processo Seletivo válido por um ano será realizado teste de aptidão física e habilidades com o uso de ferramentas agrícolas e análise curricular.

Os Testes de Aptidão Física (TAF) e de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) serão aplicados provavelmente nos dias 8 e 9 de junho de 2021, no munícipio de Sena Madureira.

Haverá ainda a análise curricular que ocorre por meio de experiência apresentada nos currículos e comprovações entregues pelos candidatos na ocasião da inscrição.

O resultado final e a convocação estão previstos para serem divulgados no dia 22 de junho de 2021, no quadro de avisos do NGI Sena Madureira e na internet.