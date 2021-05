Prefeitura do Bujari e Funtac entregam maquinários para fortalecer a agricultura

O prefeito em exercício de Bujari, Luciano Costa foi convidado pelo diretor-presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira, para acompanhar a entrega ao setor produtivo de Bujari uma peladeira de arroz e uma peladeira de milho para a agricultura familiar.

Os primeiros beneficiados foram os produtores rurais do ramal do cacau e fumaça. O apoio à agricultura contou com a disponibilização pela Funtac de duas máquinas agrícolas (peladeira de arroz e milho) e vai ajudar na transferência de tecnologia para o campo.

“Hoje me sinto muito honrado de poder estar aqui entregando esses equipamentos que vão servir as comunidades rurais do município”, disse Tom Sérgio.

O prefeito em exercício, Luciano Costa, representando o prefeito Padeiro que está em viagem a Brasília, para buscar recursos e investimentos para o Bujari, frisou que a administração vai continuar com sua agenda voltada ao fortalecimento da produção de grãos.

“Parabenizo a iniciativa de Tom Sérgio pela disponibilização desses dois equipamentos agrícolas que beneficiará nossos agricultores e o município, que possamos comemorar muitas parcerias como essas nos próximos anos e ajudar ainda mais a desenvolver a nosso economia” destacou o prefeito em exercício.