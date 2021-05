Policia Civil prende seis pessoas por roubo em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta segunda-feira, 17, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu seis pessoas com envolvimento direto em roubos cometidos em vários bairros.

O trabalho de investigação realizado pela equipe de agentes possibilitou subsidiar o inquérito policial investigativo com elementos comprobatórios dos delitos identificando a autoria dos crimes.

Em posse dos mandados expedidos pela Vara da Comarca de Cruzeiro do Sul as equipes de agentes deram cumprimento aos mandados de alvos localizados em vários bairros, logrando êxito na prisão dos investigados.

Na ação policial foram presos M. M. C. de 33 anos, H. S. O. de 33 anos, L. S. B. de 34 anos, L. O. S. de 19 anos, R. S. M. de 19 anos e J. S. C. também com 19 anos de idade.

Os presos foram conduzidos a delegacia para procedimento praxe e em seguida levados a Unidade Prisional Manoel Neri ficando à disposição da justiça.