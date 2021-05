A Energisa Acre preparou um conjunto de medidas para facilitar o pagamento de contas atrasadas para os clientes. Os consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e comércios de pequeno porte, poderão parcelar seus débitos com entradas facilitadas e condições especiais.

“Estamos sensíveis às dificuldades de nossos clientes que também são nossas. O que estamos oferecendo é a possibilidade de parcelar contas atrasadas, mesmo para quem já havia realizado algum parcelamento e que precise agora de uma nova condição”, afirma o gerente do Departamento de Serviços Comerciais da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

É muito importante destacar que, durante esse período de pandemia, os clientes podem solicitar a negociação sem sair de casa, utilizando os canais digitais de atendimento: WhatsApp da Gisa (68)99233-0341, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais), site www.energisa.com.br e call center (0800-647-7196).

Os clientes podem quitar suas contas através dos canais tradicionais, como aplicativos dos bancos, agências bancárias, terminais de banco 24h e lotéricas.

Roberto Vieira recomenda que o cliente aproveite a oportunidade para usar os canais digitais de pagamento ou solicitar a Energisa a inclusão do pagamento por débito automático, a fim de evitar aglomerações nos canais de pagamento presenciais e uma possível contaminação pelo coronavírus.

“Além dos canais de pagamento virtuais, o cliente ainda pode recorrer ao débito em conta pelo site. Basta que ele tenha conta em um dos bancos conveniados e aceite os termos da adesão. Mas caso seja realmente necessário realizar o pagamento pessoalmente, incentivamos que tome todas as medidas de prevenção, como manter a distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas e usar álcool em gel após tocar os dispositivos”.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.