Com apoio da PM, Ibama avança contra desmate em seringais em Feijó       

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da 3° Companhia Destacada de Feijó e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), prestaram apoio a uma operação realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) entre os dias 11 e 16 de maio, com o objetivo de frear o desmatamento que vem sendo feito nos seringais Alto Bonito, Recife e Morada Nova.

Os materiais deixados pelos envolvidos foram localizados nas proximidades do Rio Jurupari, município de Feijó-Ac, onde já desmataram mais de 800 hectares. Na ação, que também teve a participação da Polícia Civil, foram destruídos os acampamentos, apreendidas motosserras e mais de 2 mil litros de combustível que seriam utilizados na prática do crime ambiental.