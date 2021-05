ALunos de Formação de oficiais realizam simulação de atendimento a desastres

Os alunos da Turma Altaneira do Curso de Formação de Oficiais do CBMAC participaram de instrução com simulação de atendimento à ocorrências de desastres, ocorrida na última terça-feira, 11, em Rio Branco.

A instrução faz parte da disciplina de Defesa Civil, ministrada pelo Coronel BM George, com intuito de aplicar a ferramenta de Sistema de Comando de Incidentes para o gerenciamento de ocorrências de desastres, sendo executado por meio de maquete, simulando uma situação real.

Na oportunidade, os alunos-oficiais também aprenderam os procedimentos necessários para reconhecimento Federal de Situação de emergência e Estado de Calamidade Pública.