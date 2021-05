Sefaz em Plácido de Castro recebe veículo para apoiar fiscalização

Foi entregue na 2a semana de maio o veículo de fiscalização que será utilizado na Agência de Plácido de Castro.

Em Plácido de Castro, a entrega foi marcada pela emoção da despedida da servidora Joquibede Silva que atendia no local há muitos anos e agora segue a carreira na saúde. A história da profissional se confunde com a trajetória da Sefaz no município.

“Para mim, é um momento de muita emoção. A chegada desse veículo significa melhorias nas condições de trabalho que há tanto tempo esperávamos. Eu me sinto honrada em ter feito parte da Sefaz. Agora sigo outro horizonte, mas desempenharei minha função com a mesma excelência que dediquei aos contribuintes do município. Agradeço a todos os servidores que me acolheram aqui”, descreveu a Joquibede.

A aquisição dos veículos contribui para melhorar as atividades de fiscalização em todo o estado, atendendo ao máximo de municípios, uma vez que será possível melhorar as atividades de cadastro, vistorias, notificação de contribuintes e diligências fiscais nos municípios.