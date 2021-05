Prefeitura diz que já está avaliando melhoria para camelôs removidos    

Em nota, a Prefeitura de Rio Branco justifica os motivos que levaram à demolição de barracas de camelô no Calçadão da Benjamin Constant. Segundo a nota assinada por secretários municipais, o pedido foi feito pelo Sindicato dos Camelôs. As barracas que ficaram estavam sendo alugadas.

Há indícios de que facções estariam cobrando pela segurança do local, o que deve acabar a partir da remoção das barracas.

Na nota, a Prefeitura diz que está avaliando uma solução. O projeto será apresentado em 30 dias.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Acerca da remoção de barracas de camelôs localizados em frente ao Colégio Acreano, temos o seguinte a esclarecer:

Cem por cento dos camelôs instalados naquele local até dezembro do ano passado, foram contemplados com lojas no Aquiri Shopping;

Devido à não remoção das barracas naquela oportunidade, outras pessoas se instalaram ali e passaram a pagar aluguel, de forma irregular, aos antigos permissionários;

A atual gestão, em respeito a estes trabalhadores, promoveu duas reuniões com a comissão que os representa e propôs a saída negociada do local, comprometendo-se em apresentar uma solução em até 30 dias, período em que fará um levantamento detalhado sobre a condição de cada camelô, procurando identificar aqueles que realmente estão necessitados e que não foram contemplados com lojas no Aquiri Shopping;

A não remoção daquelas barracas tem elevado a tensão no local, tendo em vista que os outros comerciantes presentes na região exigem a retirada das mesmas;

Os lojistas do Aquiri Shopping ameaçam descer com suas mercadorias para o Calçadão caso a remoção não ocorra,poisa presença das barracas no local inviabiliza as vendas no Shopping, razão pela qual até o Sindicato dos Camelôs, por meio de ofício à Prefeitura, pediu a remoção;

A retirada das referidas barracas faz parte do processo de reorganização do Calçadão da Benjamin Constant, com vistas ao projeto de revitalização que ocorrerá em breve naquela região;