PM persegue casal, homem foge e mulher é detida com oxi de cocaína

Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite desta sexta-feira, 14, uma mulher de 21 anos, com 1,075 kg de oxidado de cocaína e uma quantia de R$3 mil. A ação ocorreu no bairro Apolônio Sales, parte alta de Rio Branco.

O policiamento com motocicletas realizava patrulhamento na região conhecida com Vale do Açaí, quando avistou duas pessoas em uma motocicleta em fundada suspeita. Os PMs deram voz de parada, mas o condutor do veículo não obedeceu e iniciou-se um acompanhamento tático que só acabou em uma rua do bairro Apolônio Sales.

O condutor conseguiu fugir a pé. Minutos antes da abordagem, a mulher arremessou uma embalagem plástica de cor vermelha, que posteriormente foi encontrada pelos policiais com 1,075 kg de oxidado de cocaína. Também foi apreendido a quantia de 3 mil reais e a motocicleta usada durante a tentativa de fuga. O homem não foi encontrado, mas a mulher confessou que era o esposo dela.

Os militares encaminharam a ocorrência à Polícia Civil que dará continuidade as investigações para localizar e prender o acusado.

Assessoria de Comunicação da PMAC