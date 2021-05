Mailza Gomes atua para mais emendas ao município de Jordão

O prefeito Naudo Ribeiro e a primeira-dama, Ivanete Lopes da Rocha, acompanhados do vereador e presidente da Câmara Municipal do município, Eudes Mendes, estiveram em Rio Branco, conversando com a Senadora Mailza Gomes.

Segundo o prefeito, o objetivo da conversa foi reivindicar da Senadora emenda parlamentar para investimentos em Jordão, em todas as áreas.

A Senadora Mailza Gomes disse que fará o possível para destinar mais emendas para Jordão e atender a demanda da prefeitura e da população jordãoense.

PMJ