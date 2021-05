IEL realiza oficina de planejamento estratégico para servidores da SEICT

ervidores da Secretaria de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia (SEICT) participam, entre os dias 11 e 13 deste mês, de uma oficina de planejamento estratégico para o biênio 2021-2022. A capacitação é realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC) na sede do Sebrae, em Rio Branco.

Gilberto Siqueira, que é um dos consultores do treinamento, diz que os três dias de oficina são somente o ponto de partida do planejamento, pois haverá o acompanhamento de todas as fases de propostas a serem executadas até 2022. “Estamos utilizando a metodologia do Project Management Institute (PMI), reconhecida internacionalmente e que agrega mais de 650 mil profissionais da área de gerenciamento de todo o mundo. Após o planejamento, vamos apoiar o gerenciamento, acompanhamento, monitoramento e avaliações”, ressalta Siqueira.

Anderson Abreu, secretário de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia, destaca que o objetivo é planejar novas ações, alinhadas com o plano de governo. “A SEICT hoje é uma Secretaria de atuação transversal, com ações nas áreas de tecnologia, industrial, comercial e ambiental. Vamos reunir todo esse escopo e transformá-lo em projetos e propostas em prol do desenvolvimento do estado”, salienta o titular da SEICT.

Para o presidente da FIEAC e diretor regional do IEL/AC, Jose Adriano, esta iniciativa é motivo de alegria, pois as propostas que o Sistema Indústria tem para o Acre podem ser discutidas nesse momento em que o Instituto Euvaldo Lodi colabora nessa parceria com o governo. “O IEL está contribuindo na produção de um planejamento olhando para o futuro da Secretaria mais importante para o setor industrial, que é a SEICT, que tanto necessitamos que tenha uma dinâmica diferente baseada naquilo que entendemos ser importante em matéria de desenvolvimento”, frisou o empresário.