Datafolha: 58% consideram Jair Bolsonaro incapaz de comandar o Brasil

Segundo uma pesquisa divulgada neste domingo, 16, pelo Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não tem capacidade de liderar o Brasil para 58% dos brasileiros. É o maior percentual da série histórica desde que o instituto começou a fazer a pergunta, em abril de 2020.

Para 38%, Bolsonaro possui, sim, condições de comandar a nação, com base no que ele fez e está fazendo pelo país; 4% responderam não saber. A pesquisa foi realizada pelo Datafolha na terça, 11, e quarta-feira, 12, a partir de 2.071 entrevistas de forma presencial em 146 municípios espalhados por todo o Brasil.

O resultado vem a público em meio às críticas pela lentidão na vacinação contra a Covid-19, o descontrole da pandemia e a deterioração da economia. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha pesquisou, além da confiabilidade do presidente, a avaliação do governo, a gestão durante a pandemia, a posição quanto a um possível impeachment e as preferências para a corrida eleitoral do próximo ano. Todos os quesitos, no geral, são desfavoráveis a Bolsonaro.