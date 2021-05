Autenticação por meio do GOV.BR é mais segura do que por redes sociais

Cerca de metade dos brasileiros – mais de 100 milhões de cidadãos – já tem conta no app GOV.BR. Porém, grande parte deles ainda não sabe que utilizar a autenticação do aplicativo em sites, é mais seguro do que fazê-lo por meio das redes sociais ou pela conta do Google.

Isso acontece porque, apesar das chamadas Big Techs terem muitos dados pessoais dos usuários, elas não podem garantir que a pessoa titular da conta seja de quem ela alega ser. O motivo é simples, há várias contas falsas – chamadas de fake – tanto no Google, quanto no Twitter, Facebook e Instagram. Muitas delas com a intenção de praticar golpes, caluniar e difamar outras pessoas.

Mesmo que as plataformas tenham criado mecanismos de verificação de contas, como o selo azul ao lado do nome de usuários, eles não estão disponíveis para todos os tipos de perfil. Geralmente, no Facebook, Instagram e Twitter, essa verificação ocorre somente em perfis de pessoas famosas, públicas, empresas e organizações.

Segundo um funcionário do Serpro, “Ainda que esta checagem fosse possível para qualquer usuário, isto não seria um recurso de identidade digital adequado”. O especialista ainda explica que o governo já dispõe desse serviço com segurança. Por meio dele, é possível obter uma garantia maior de que quem está autenticado é realmente quem diz ser, com base em diversos critérios preliminares.

Se não é seguro para sites, não é seguro para você

Ainda que isso não pareça uma preocupação para o usuário final, ela é. A utilização de uma certificação não tão segura pode implicar golpes e fraudes. Além disso, se o nível de verificação exigido por uma transação for mais alto – prata ou ouro – o app GOV.BR é o mais adequado.

Os níveis de verificação prata e ouro garantem que o usuário realizou um processo de validação ainda mais forte, como a biometria, validação da conta em balcão, autenticação via token ICP-Brasil, entre outros. Esse tipo de validação reduz ainda mais a chance de que um cidadão seja vítima de fraudes.

Ter uma conta de rede social hackeada não é tão incomum hoje em dia. Por isso, utilizar meio mais seguro para acessar informações em sites é imprescindível para a sua segurança digital. Assim, o interesse pela garantia da legitimidade dos acessos através de uma autenticação forte atende tanto aos interesses das entidades públicas e privadas, quanto ao interesse da própria população em geral. Evitando dessa forma diversas consequências como danos morais e materiais, vazamentos de informações sigilosas, entre outras situações indesejáveis.

Identidade Digital

Atualmente o app GOV.BR faz parte do portfólio de soluções do Serpro. Porém, ele foi desenvolvido pela Dataprev. A sinergia entre as duas empresas públicas foi responsável pela criação e aprimoramento da solução que hoje atende 100 milhões de brasileiros. Com o aplicativo, qualquer cidadão cadastrado pode ter acesso a 2.846 serviços públicos oferecidos pelo Portal Gov.br.

Do Congresso Em Foco