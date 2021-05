Após sete anos de espera, a tão sonhada ponte do Abunã, sobre o Rio Madeira, foi inaugurada na semana passada, no distrito de Abunã, em Rondônia. A ponte vai facilitar o acesso ao estado do Acre e com isso aumentar o fluxo de turistas que se deslocam por via terrestre, da mesma forma em que contribui para a saída do estado para qualquer região do Brasil.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estima que cerca de 2 mil veículos por dia vão passar pela ponte, número que deve aumentar de 3% a 5% ao ano. Antes, a travessia ocorria por meio de uma balsa e a espera chegava a durar 1h30. Também era cobrado pedágio por veículo.

A ponte facilita o intercâmbio entre os estados e gera receita para ambos. “A ponte é uma porta aberta para a entrada de turistas no nosso estado. Essa facilidade para chegar ao Acre atrai mais pessoas, principalmente do Estado vizinho Rondônia. E essa gente entrando movimenta a economia através do consumo”, ressalta a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

Sempre existiu esse fluxo de turistas do Acre/Rondônia. E a ponte motiva os rondonienses a passarem um final de semana no Acre ou até mesmo a passarem mais tempo conhecendo atrativos mais distantes como o Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, ou o Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima.

Para o guia de turismo e chefe da Divisão de Qualificação de Turismo da Secretaria, Oziel Barbosa, a ponte otimiza o tempo de viagem entre os Estados vizinhos. “Nós não temos mais voos entre Porto Velho e Rio Branco. Para vir ao Acre, temos conexões em Brasília ou São Paulo. Um voo que duraria em média 45 minutos está demorando de 5 a 6 horas, a depender da conexão”.

Ele reforça ainda que o Acre é a porta de entrada para o Pacífico. “E nessa ida para o Pacífico, o turista pode parar no Acre para descansar e aproveitar também nossas belezas naturais”.

A coordenadora de Informação, promoção e destinos turísticos da Secretaria, Adalgisa Bandeira, acredita que a visita ao Acre se tornará mais aprazível, mais desejada, mais concorrida e também que a ponte muda o estigma de estado atrasado.

“Vejo boas perspectivas para o turismo do Acre. Com certeza, essa ponte motivará os empresários do ramo turístico a buscarem novos atrativos, novos roteiros”, declara.

Expedição de bike

No último final de semana, ocorreu a primeira expedição de bike saindo de Rio Branco no Acre até a ponte do Abunã. Um grupo de acreanos se aventurou e percorreu 300 km de bicicleta rumo à nova obra. Onze ciclistas toparam o desafio. Ele saíram de Rio Branco na sexta-feira, 7, às 18h30 e retornaram no sábado, 8, às 13h30.

“Fomos os primeiros a cruzar a ponte de bicicleta. A ponte simboliza muito para todos nós acreanos. Objetivamos celebrar essa conquista em cima de nossas bikes. Foi uma grande aventura. Confiamos que com a ponte, oportunidades surgirão para o nosso Estado”, declara o ciclista Rafael Almeida.

Agência de Notícias do Acre