Em reunião virtual realizada nesta sexta-feira, 14, o coordenador de Turismo do Sistema Fecomércio do Acre, João Bosco Nunes, acompanhado pelo superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Ismael dos Reis Lima, apresentou aos empresários do setor o Kgiro, linha de crédito pertencente ao Fundo Geral de Turismo (Fungetur) destinada às empresas do ramo. A ideia é gerar musculatura financeira ao trade turístico tão afetado nesta pandemia.

Segundo Nunes, o trabalho atual é de articulação, sendo esta mais uma ação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio das Federações do Comércio e Conselhos Empresariais de Turismo e Hospitalidade (Cetur).

“O Kgiro dará ao empresário do turismo a oportunidade de reinventar o seu empreendimento, no sentido de conceder crédito e apoio. Cada empresário interessado poderá ter acesso de até R$ 30 milhões, com pagamento disposto em até 60 meses e carência de 12 meses”, explicou.

Ismael dos Reis explicou as condições para que empresas contratem a linha de crédito, além de algumas atitudes por parte do banco para conseguir conceder o benefício. “Por exemplo, falamos uma avaliação de risco junto a empresa contratante, justamente para conseguirmos verificar a relação que tem com a Caixa. É importante ressaltar também que aqueles que não são nossos clientes também podem participar da contratação, e vamos convidá-los para um relacionamento mais próximo conosco”, afirmou.

O vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria da Hotelaria no Acre (ABIH/AC), Diogo Lemos, explicou a situação de todos que atuam no ramo é crítica. “Socorros como esses da [linha de crédito] Kgiro são bem-vindos por serem uma forma paliativa de resolver um problema momentâneo”, explicou, agradecendo aos esforços da federação. “Notamos que ela [Fecomércio/AC] está empenhada em salvar empresas e os empregos”, disse.

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes seccional Acre (Abrasel/AC), Paulo Brum, a iniciativa da CNC foi importante para o trade turístico. “No caso dos bares, houve a flexibilização; porém, muitos segmentos, até agora, não conseguiram abrir e apenas agora estão retornando às atividades. Esta linha de crédito vem em um momento essencial, principalmente pela carência, que nos dá o fôlego para nos organizar”, finalizou.

Como ter acesso?

Empresários interessados, antes de tudo, têm de ter a empresa registrada no Cadastro de Prestadores de Serviços Turístico (Cadastur), um portal do Ministério do Turismo que cadastra pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico; além de ter mais de 12 meses de constituição.

Aqueles que adquirem a linha terão taxas de juros de 5% a.a, mais Selic; prazo total de pagamento de 60 meses; e 12 meses de carência.

Antes da contratação, é importante que o empresário tenha informações a respeito do produto: para tanto, é importante ir a uma das agências da Caixa e conversar com o gerente, que ajudará também na documentação necessária. Esta conversa também pode ser realizada de forma virtual, por meio do canal no WhatsApp 0800-104-0104.

Após apresentados todos os documentos, haverá uma análise; sendo positiva, é necessário aguardar a formalização da concessão do crédito, por meio de CCB – Cédula de Crédito Bancária.

Se a etapa anterior for devidamente cumprida, o financiamento será liberado após os registros cartorários referentes à CCB, bem como das garantias constituídas.

(Com informações da Caixa Econômica Federal)