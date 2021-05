No Acre, considerando os indivíduos de 18 anos ou mais de idade que tiveram relação sexual nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista, 31,8% referiram ter usado preservativo em todas as relações sexuais que tiveram nesse período, o que corresponde a 146 mil pessoas. Portanto, 68,2% das pessoas informaram que não utilizaram preservativo em todas as relações sexuais que tiveram no período. Na Região Norte, foi observada a maior proporção de pessoas que usaram preservativo em todas as relações sexuais, 28,0%, significativamente acima do estimado para as demais regiões.

Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde divulgada nesta 2a semana de maio pelo IBGE.

Na Região Sul, com 20,3%, o percentual ficou abaixo da média nacional. Em relação às características sociodemográficas, constatou-se uma proporção entre os homens, 31,6%, inferior à observada entre as mulheres, 32,0%. Considerando a cor ou raça da população, o percentual entre as pessoas que se declararam de cor preta (27,3%) foi menor do que o observado entre a população branca (30,7%). Por grupos de idade, verificou-se que o hábito de utilizar preservativo era mais frequente entre os jovens de 18 a 29 anos, reduzindo-se de forma acentuada nos grupos de idade mais avançada.

Assim, enquanto 42,9% das pessoas de 18 a 29 anos disseram utilizar preservativo em todas as relações sexuais, tal indicador foi de 30,1% entre as pessoas de 30 a 39 anos, 27,4% no grupo de 40 a 59 anos e 15,0% entre as pessoas de 60 anos ou mais. Quanto à escolaridade, observou-se que o uso de preservativo em todas as relações sexuais foi menos frequente entre a população sem instrução e fundamental incompleto, 22,8%. Tal proporção aumentou para 31,9% entre as pessoas com fundamental completo e médio incompleto e 38,8% entre as pessoas com ensino médio completo e superior incompleto, grupo que apresentou o maior percentual de uso de preservativo.

Entre a população com superior completo, o percentual foi de 34,6%. Distribuição da frequência de uso de preservativo Detalhando a distribuição do uso de preservativo daqueles que tiveram relação sexual nos últimos 12 meses, segundo a frequência com que usaram, observou-se que, no Acre, em 2019, 31,8% das pessoas afirmaram ter usado camisinha sempre. Procura por serviço de saúde para a obtenção de preservativos