As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), no app Loterias Caixa ou por meio do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).