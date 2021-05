MEC entregou mais de 154 mil chips do Programa Alunos Conectados

OMinistério da Educação (MEC) entregou, por meio do Programa Alunos Conectados, mais 270 pedidos de chips às universidades e institutos federais durante os dias 26 a 31 de abril deste ano. O Programa é uma ação da Secretaria de Educação Superior (Sesu) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC.

Alunos da Ufac estão entre os beneficiados. O MEC não forneceu mais detalhes.

O Alunos Conectados disponibiliza, com a entrega de chips, serviço de internet gratuita para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados em instituições da Rede Federal de todo o país. A realização da ação só foi possível com a parceria firmada com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que disponibiliza uma rede de alta velocidade para as instituições federais.

Somente durante a última semana de abril, entre os dias 26 a 31, a Setec e a Sesu entregaram 270 pedidos de chips, 179 para universidades e 91 para institutos federais. Além destes, mais 13 pedidos estão em trânsito e também serão entregues às universidades e aos institutos. Ao todo, já foram entregues, desde a implementação do Programa, mais de 77 mil chips por cada uma das Secretarias, totalizando mais de 154 mil chips fornecidos pela Setec e pela Sesu.