Ifac mantém investimentos de R$18 milhões em obras em todo Estado

As obras, conforme explica o pró-reitor de Administração (Proad), José Claudemir Alencar do Nascimento, integram as ações para consolidação da infraestrutura do Ifac. “São obras de suma importância para a instituição, principalmente, nesse momento em que o país vivencia uma pandemia sem precedentes e carece de investimentos. O Ifac segue na contramão, devido à boa articulação da reitora Rosana Cavalcante dos Santos, que conseguiu recursos para que pudéssemos seguir com as obras, como também a nossa equipe de engenharia que é composta por profissionais comprometidos e alinhados com as ações de gestão”, ressaltou o pró-reitor.

De acordo com a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, a conclusão de seis obras e execução de outras seis reformas e construções, entre o período de 2020 e 2021, refletem o compromisso em materializar as propostas e ações já previstas pela gestão.

“Todos os nossos campi receberam melhorias de infraestrutura, obedecendo ações já planejadas, que foram executadas durante o ano de 2020 e seguem sendo realizadas em 2021. Nosso desejo é que até o final desse ano muitas dessas obras sejam concluídas”, afirmou a reitora.

Ainda de acordo com Rosana Cavalcante dos Santos, o Ifac segue investindo na ampliação da infraestrutura dos campi, fruto de um trabalho realizado de forma participativa, envolvendo todas as unidades da instituição, o que garante a sequência das obras nesse momento de pandemia.

“Temos vivenciado um período muito difícil, tanto em relação à pandemia, como também devido à redução de recursos. Porém, a partir do que foi discutido com as nossas unidades, através das reuniões realizadas para dscutir o Planejamento Estratégico, temos conseguido realizar essas ações. Nesse sentido reorganizamos as ações, fazendo com que nenhuma de nossas obras ficasse parada”, explicou Rosana Cavalcante dos Santos.

Conforme ressalta a reitora, o Ifac tem trabalhado de forma a abranger, com ações planejadas, todas as áreas da instituição. “Temos em vigência o Planejamento Estratégico que nos auxilia a compreender as mudanças externas e internas do Ifac. Dessa forma, conseguimos perceber os problemas que podem interferir no crescimento da instituição e também identificar oportunidades. Com isso, é possível trabalhar com um plano que nos direcione para obter bons resultados”.

Segundo Rosana Cavalcante dos Santos, o comprometimento dos servidores que compõem a equipe de engenharia do Ifac também foi outro quesito essencial para que as reformas e construções seguissem caminhando.

“Quero realmente parabenizar toda a equipe de engenharia do Ifac, pelo compromisso e empenho. Tenho certeza que a instituição está cada dia mais forte e estabelecida no Acre. Com as novas obras teremos um atendimento muito melhor aos nossos estudantes, como também seguiremos dando orgulho aos nossos servidores e sociedade”, finalizou a reitora do Ifac.