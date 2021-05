Futebol Solidário arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Os convidados para a 5ª edição do Futebol Solidário, torneio realizado na noite desta sexta-feira, 14, no Arena Acreana, em Rio Branco, atenderam ao pedido de solidariedade em favor das famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, e doaram mais de uma tonelada de alimentos antes e durante o evento.

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, que representou o governador, recebeu os donativos e participou da abertura do primeiro jogo ao lado do filho Guilherme, que deu o ponta pé inicial na partida.

No centro do gramado ela agradeceu a presença de todos, ratificou o compromisso do governo em continuar atuando em favor das pessoas de baixa renda e disse que o resultado alcançado no evento a motiva para novos desafios.

“Em nome do nosso governo eu agradeço a cada um de vocês que se dispuseram a ajudar. É muito gratificante ver que a solidariedade une tantas pessoas em favor das famílias que tanto precisam. Recebam minha gratidão em nome do meu esposo, o governador Gladson Cameli”, disse a primeira-dama.

Um dos organizadores do evento, o modelo Marcelo Bimbi, retribuiu os agradecimentos de Ana Paula e falou que a realização do evento, envolvendo tantos voluntários, é uma forma de fazer algo pelo próximo.

Quatro equipes, craques do passado e outras celebridades

Participaram do torneio as equipes da Torcida Jovem do Vasco (Acre), Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria Geral do Estado e os convidados dos organizadores, com as participações especiais dos ex- jogadores Júnior Baiano, Amaral e Donizete Pantera. Também estiveram em campo o tetra campeão mundial de boxe Acelino Popó, o anão Pedrinho (Pânico na TV) e o youtuber Lucas Strabko, o Cartolouco.

Transmissão ao vivo pelo Sistema Público de Comunicação

Sob a coordenação do secretário de Comunicação, Rutembergue Crispim, as equipes do Sistema Público de Comunicação transmitiram ao vivo todo o evento. As rádios Difusora (AM) e Aldeia (FM), tendo o veterano Raimundo Fernandes no comando, levaram a emoção também pelo YouTube da Agência de Notícias e Facebook do governo do Estado.

“Foi uma experiência inovadora e ao mesmo tempo desafiadora, mas mostramos outra vez que temos uma equipe capacitada para qualquer situação”, disse Crispim.

PGE fica com o título do torneio

Depois de empatar em 2 x 2 no tempo normal com a equipe das Estrelas, a PGE venceu o torneio na cobrança de pênaltis (4 x 2), e ficou com o troféu simbólico do evento. No total, foram disputadas quatro partidas, com a participação de mais de 80 atletas. As Secretarias Estaduais de Educação, Saúde e Casa Civil atuaram diretamente no apoio para a realização desta edição do Futebol Solidário.