Futebol Solidário arrecada mais de uma tonelada de alimentos para pobres do Acre

Os convidados para a 5ª edição do Futebol Solidário, torneio realizado na noite desta sexta-feira, 14, no Arena Acreana, em Rio Branco, atenderam ao pedido de solidariedade em favor das famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, e doaram mais de uma tonelada de alimentos antes e durante o evento.

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, que representou o governador, recebeu os donativos e participou da abertura do primeiro jogo ao lado do filho Guilherme, que deu o ponta pé inicial na partida.

No centro do gramado ela agradeceu a presença de todos, ratificou o compromisso do governo em continuar atuando em favor das pessoas de baixa renda e disse que o resultado alcançado no evento a motiva para novos desafios.

“Em nome do nosso governo eu agradeço a cada um de vocês que se dispuseram a ajudar. É muito gratificante ver que a solidariedade une tantas pessoas em favor das famílias que tanto precisam. Recebam minha gratidão em nome do meu esposo, o governador Gladson Cameli”, disse a primeira-dama.

Um dos organizadores do evento, o modelo Marcelo Bimbi, retribuiu os agradecimentos de Ana Paula e falou que a realização do evento, envolvendo tantos voluntários, é uma forma de fazer algo pelo próximo.

Agência de Notícias do Acre