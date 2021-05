Atleta acreano de Jiu Jitsu é homenageado pela prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realizou uma homenagem ao professor Cláudio Roberto, conhecido como Peteleco.

O atleta já representou o Acre em diversas competições nacionais e internacionais de de jiu-jitsu. Atualmente, mora fora do Brasil.

Durante a visita estavam presentes o diretor-presidente da FGB, Pedro Aragão, o diretor do Esporte e Lazer, Edson Maria, o coordenador do Esporte, Gladson Roque e a chefe de gabinete da FGB, Regina Soares.

O diretor-presidente, Pedro Aragão, enfatizou a importância da visita ao atleta. “Viemos desejar boa sorte para o Mestre Peteleco em seus novos caminhos, e ressaltar a importância social do seu legado construído com o jiu-jitsu para o esporte em Rio Branco e no Acre”, disse Pedro Aragão.

O presidente disse ainda que o professor Peteleco se destacou com o esporte e foi capaz de ajudar as pessoas a encarar as dificuldades.

“As pessoas devem buscar o jiu-jitsu como ferramenta para melhorar sua qualidade de vida. Melhorar sua autoestima, sua autoconfiança e controle emocional”, concluiu Aragão.

Sobre o atleta

Cláudio Roberto Souza da Silva, conhecido como Prof. Peteleco, nasceu em Rio Branco/AC, no dia 30 de março de 1977.

Iniciou no Jiu-Jitsu em novembro de 1996, na equipe Cássio Façanha, e em 1999 quando esta escola fechou, passou a fazer parte da equipe Luís Neto BJJ, ambas escolas de origem em Manaus.

No mesmo ano abriu a sua academia de Jiu-Jitsu no bairro Aviário, em Rio Branco.

Faixa preta de Jiu-Jitsu Brasileiro desde 2005, atualmente faixa preta 4º grau, diplomado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e pela Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu (IBJJF), desde 2008, e atuando como instrutor desde 1999 ainda na faixa roxa.

Professor de Jiu-Jitsu há 21 anos, campeão nacional e internacional, colecionando mais de 20 títulos no currículo, entre essas premiações estão o 1º lugar no Orlando Open 2019, na categoria faixa preta, meio pesado, master 3 e o 1º lugar no Abu Dhabi PRO Manaus 2019, na categoria meio pesado, master 3.