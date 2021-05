Agência prevê queda de 3,9% no PIB e Acre pode empobrecer em 2021

Um estudo sobre o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados mosra a penas cinco Unidades da Federação devem ter queda na economia em 2021 – curiosamente todos da Região Norte, a única que teve aumento no PIB em 2020. A pesquisa é da consultoria 4Intelligence.

Nesse estudo, o PIB do Acre deve cair 3,9% eA m 2021. Tocantins (-1,1%), Pará (-1,0%), Roraima (-0,8%) e Rondônia (-0,2%) completam o grupo que deve ter muita dificuldade na economia este ano.

Outras duas unidades da federação devem ficar estagnadas no ano, com crescimento abaixo de 1%: Espírito Santo (0,2%) e Mato Grosso do Sul (0,3%).

“Como o impacto da pandemia de covid-19 aconteceu de forma heterogênea nos estados, a recuperação econômica seguirá essa lógica. Será um crescimento gradual que levará em conta não só a dinamização setorial de cada local, mas também a capacidade de cada estado em controlar o contágio do vírus e impedir novas ondas de contaminação”, explica Juan Jensen, Chairman da 4intelligence.

Confira o desempenho do PIB por estado em 2020 e a projeção para 2021 de acordo com dados da 4intelligence:

Região Norte

Estado 2020 2021 Rondônia -1,3% -0,2% Acre -0,9% -3,9% Amazonas -1,9% 1,1% Roraima -0,2% -0,8% Pará 1,9% -1,0% Amapá 6,6% 2,6% Tocantins 0,6% 1,1%

Região Nordeste

Estado 2020 2021 Maranhão -5,9% 2,3% Piauí -3,0% 3,9% Ceará -6,4% 4,2% Rio Grande do Norte -7,4% 3,8% Paraíba -6,9% 4,8% Pernambuco -5,4% 2,2% Alagoas -8,8% 9,3% Sergipe -5,5% 4,8% Bahia -4,6% 3,1%

Região Sudeste

Estado 2020 2021 Minas Gerais -1,4% 1,3% Espírito Santo -2,9% 0,2% Rio de Janeiro -4,4% 3,8% São Paulo -4,9% 3,5%

Região Sul

Estado 2020 2021 Paraná -2,5% 2,4% Santa Catarina -3,3% 4,7% Rio Grande do Sul -7,7% 7,0%

Região Centro-Oeste

Estado 2020 2021 Mato Grosso do Sul 2,6% 0,3% Mato Grosso -0,5% 1,0% Goiás -3,6% 3,3% Distrito Federal -5,5% 1,0%

Sobre a 4intelligence

A 4intelligence é uma startup que desenvolve soluções para dar suporte a tomadas de decisões baseadas em análise de dados, através de algoritmos e inteligência artificial. A tecnologia possibilita a estruturação e customização de processos decisórios em larga escala, visando a que as respostas mais acuradas sejam entregues no momento correto para as pessoas certas