TCE e Polícia Civil firam acordo de cooperação técnica no Acre

“Pacto pela eficiência”, assim foi caracterizado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, o ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o TCE e a Polícia Civil.

Participaram da reunião, o diretor do TCE, Luiz Gustavo Maia Guilherme, e os auditores de Controle Externo, Gerson Januário, Carlos Alberto e Odair Sharnowski. Da Policia Civil, o Delegado-Geral Josemar Portes, os Delegados Alcino Júnior e Pedro Rezende, entre outros.