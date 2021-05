A Ufac, assim como as demais universidades do sistema federal de educação superior, tem sofrido redução em seu orçamento ao longo do tempo, especialmente nos últimos quatro anos, quando foi afetada por fortes restrições orçamentárias.

Para este ano de 2021, o orçamento da instituição apresenta um bloqueio de 14,08% nos recursos de custeio; ou seja, mais de R$ 5,2 milhões, gerando impacto no funcionamento da instituição de ordem gravíssima, pois inviabiliza pagamentos de suas despesas ordinárias.

Serviços de manutenção, como energia elétrica, limpeza, segurança e insumos para laboratórios, sofrerão drásticas consequências, causando sérios prejuízos nas atividades acadêmicas em 2021, principalmente quando ocorrer o retorno das atividades presenciais.

A Ufac atende mais de 12 mil estudantes; possui corpo de professores e técnico-administrativos com mais de 1.500 profissionais, ofertando 50 cursos de graduação, 26 especializações e 20 pós-graduações (mestrado e doutorado), contribuindo decisivamente para o processo de desenvolvimento do Estado do Acre.

A importância da Ufac como instituição de ensino, pesquisa e extensão se faz presente também em situações de calamidade pública, como a da epidemia causada pela covid-19, que assola o Brasil, e contra a qual a universidade luta com informação, ciência e ações de pesquisa e extensão.

A administração superior da Ufac considera que os investimentos nas universidades públicas são essenciais, pois afetam diretamente a vida da população, visto que setores econômicos dependem, para seu crescimento e sua competitividade, de profissionais formados e educados nessas instituições.

Neste momento de apreensão e incerteza, a administração superior da Ufac almeja manter interlocução com canais competentes do governo federal, por intermédio de legítimos meios de representação, como a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e o Congresso Nacional, na constante busca de viabilizar a continuidade das ações da Ufac em benefício da sociedade acreana.