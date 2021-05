NÃO É PELOS cabelos louros que o governador Gladson Cameli não tem, que o senador Márcio Bittar (MDB) se tornou o Cardeal Richelieu do governo do Cameli. Richelieu foi a figura mais influente no reinado do Rei da França Luís XIII. Toda a articulação política real passava por ele.

Aos poucos, Bittar foi se aproximando do Palácio Rio Branco, e é hoje a figura política mais importante nas hostes palacianas. Conseguiu dobrar o velho lobo Flaviano Melo (MDB), e lhe convencer a fazer o desembarque no governo do Gladson, além de tirar da sua cabeça a ideia de ser candidato ao Senado em 2022.

Conseguiu trazer para o seu bornal duas secretarias, a SEDUR e a da Agricultura; tem mais dois partidos sob a sua órbita, o REPUBLICANOS e o PTB. Enfim, está montando um grupo político forte, para chegar no próximo ano é jogar a carta principal que tem guardada na manga na mesa da discussão, sobre quem será o nome na chapa do Gladson para o Senado: a sua carta é a ex-esposa Márcia Bittar.

O Márcio é um dos políticos mais habilidosos que sabe orbitar em torno do poder, seja no Planalto com Bolsonaro, ou no estado com o Gladson. Este é o jogo que vai para a mesa da escolha do nome ao Senado. Como se diz no popular: o sistema é bruto.

PP COMENDO BANHA

MILITANTES do PP de Mâncio Lima mandaram uma postagem ao BLOG, protestando contra a maioria dos cargos do governo no município estarem com petistas, todos indicados pelo prefeito Isac Lima, que ainda se gaba.

BICO OU FRALDA?

O PREFEITO de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), foi apoiado na reeleição pelo Gladson. Ganhou de mimo, os cargos de confiança do governo no município. E, os sonhadores delirantes do PT, ainda contam tê-lo no palanque em 2022. Estas criancinhas de colo, vão de bico ou de fralda?

SILÊNCIO DOS INOCENTES

DENTRO da oposição, tem um parlamentar que não pode gritar contra a manobra do governo, que barrou a “CPI da Educação”: deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB).

CASA DE FERREIRO, ESPETO DE PAU

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) não pode chiar contra derrubarem a CPI, pois, quando foi líder dos governos do PT, brecava até requerimento da oposição.

QUEM QUER RESPEITO…

OS SECRETÁRIOS municipais são obrigados por lei a responderem pedidos de informação feitos pelos vereadores. Certa, pois, quando a vereadora Michelle Melo (PDT), aciona o MP para que a PMRB cumpra a lei.

NÃO SÃO DONOS DOS CARGOS

O QUE ALGUNS secretários municipais não entenderam ainda é que, não são donos dos cargos, apenas estão nos cargos. E, como tal, têm que prestar contas do que fazem.

OU COMUNICA OU SOME

JÁ NÃO há mais a bagunça nas informações sobre a Covid, que havia na secretaria municipal de Saúde. Melhorou com o Salomão Matos, como assessor de imprensa.

COISA DE AMADOR

É coisa de amador, o prefeito Tião Bocalom querer fazer a comunicação da sua administração com selfies de visitas, é só ir para as redes sociais para ver a pauleira que sofre.

NÃO ME PERGUNTEM

COMO o governador Gladson vai desatar o nó de ter de optar para a candidata na sua chapa ao Senado entre Mailza Gomes (PP) e a Márcia Bittar, não sei responder.

NÃO APRENDERAM A LIÇÃO?

Em entrevista ao ac24horas o secretário Alysson Bestene disse que fica no PP. Assim, seria uma chapa puro-sangue com Gladson governador (PP); Alysson Bestene (PP) de vice e Mailza Gomes (PP) ao Senado? Não aprenderam na eleição na capital, de que o poder não pode tudo?

“DOUTOR CANJICA”

É, como os aliados tratam o secretário de Agricultura, Nenê Junqueira, por prometer transformar o estado num grande milharal. Canjica e pamonha no balde.

COMICIDADE DE LADO

Deixando a comicidade de seus aliados de lado, o secretário Nenê Junqueira, na verdade, deu um novo dinamismo aos trabalhos da secretaria de Agricultura.

MÁ INTERPRETAÇÃO

Assisti os áudios que resultaram no episódio da discussão entre o deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) e o médico Rodrigo Damasceno. Foi tudo uma má interpretação.

NADA QUE A CONVERSA NÃO ACABE

FOI um fato que, pode tranquilamente acabar numa conversa civilizada entre o médico e o parlamentar.

PAUTA E A GRANA

A PAUTA da greve dos professores é justa, estão sem ganhos salariais desde 2017. O Indevido é ser deflagrada em plena pandemia, e sem o governo ter grana para dar o aumento. São motivos para uma mesa de negociação.

FICANDO ROBUSTO

O GOVERNO está engordando com filiações o PODEMOS do ex-deputado Ney Amorim. É o caso do grupo do Deda. Já o PSDB do Correinha, este tá só o talo de magrinho.

ENFERMEIROS NA LUTA

HOJE, quem vai para as ruas por melhores condições de trabalho e valorização da categoria são os enfermeiros, com uma carreata pela cidade. Merecem nosso respeito.

MARCO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A matéria que regula as novas licenças ambientais foi aprovada ontem pela Câmara Federal, sendo o deputado federal Alan Rick (DEM), um dos que mais lutou para o fim da burocracia que prejudicava agricultores.

NÃO É PARA METER A MOTOSSERRA

As novas regras de facilitação se aplicam nas atividades de baixo impacto ambiental, e de relevante interesse público. Não libera pegar a motosserra e sair devastando.

NÃO É GALINHA MORTA

ESTAS suas posições de negacionismo da ciência e tratar com desdém a pandemia da Covid-19, estão refletindo negativamente na popularidade de Bolsonaro. A pesquisa do Datafolha mostra o Lula disparado na sua frente para a eleição presidencial. O Lula não é uma galinha morta!

NÃO PROCUREM DESCULPA

NÃO VENHAM com a desculpa que o Datafolha, um instituto sério, quis beneficiar o Lula na pesquisa, não procurem desculpa e caiam na real. E, não voto no Lula!

NÃO TEM ELEIÇÃO GANHA

PARECE que o Gladson acordou do sono político e está procurando recompor suas bases para 2022. Conversou com o belicoso deputado Roberto Duarte (MDB), e neste fim de semana a conversa foi com o grupo do Vagner Sales.

O PODER TEM LIMITES

PARA relembrar que o poder não decide eleição e tem limite, é só ver a campanha da capital, quando a prefeita Socorro Neri, boa gestora, com o apoio do Gladson e máquina do governo, perdeu a eleição para o Bocalom com o bronco discurso de “Produzir para Empregar”.

FARINHA APARTADA

O deputado Jenilson Leite (PSB) é amigo próximo da ex-prefeita Socorro Neri, mas não mistura amizade com política. Ela foi para o governo do Gladson, e ele continuou na oposição, assim como o restante do PSB.

CONVERSANDO É QUE SE ENTENDE

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) está abrindo um escritório político na capital, um primeiro passo para ir sedimentando seu nome à disputa majoritária de 2022, seja para governador ou senador. O JV sabe mexer.

CHAPA FECHADA

O PT vai ter chapa fechada para a eleição do próximo ano, com candidatos próprios a governador e senador. A volta do Lula, e sua liderança nas pesquisas, deu um plus ao PT.

FOCAR NA CONTINUIDADE

OS ADVOGADOS do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior (PP), deveriam nesta ação no STF, focar que a decisão de proibir a reeleição só se aplique para a próxima eleição na casa. Mantendo a atual mesa diretora.

DOIS CONTEXTOS

O CONTEXTO regional difere do contexto em que o deputado federal Rodrigo Maia (DEM) teve a reeleição à presidência da Câmara Federal vetada pelo STF. Nem se candidatou. Aqui, já existe uma mesa diretora eleita, por isso cabe a tese da modulação.

FOGUETINHO DO DEPUTADO ZEN

“Da mesma forma que no caso da escola Vocacionada de Artes, a Secretaria de Educação quer implantar o Novo Ensino Médio na marra. Extinguir o Ensino Médio regular em três escolas na Transacreana e manter apenas o Ensino Médio Vocacionado em uma única escola, no km 42, já é um absurdo; fazer isso sem conversar com a comunidade é um absurdo maior ainda. Não é assim que se faz”. Comentário de um deputado que entende de Educação.

FRASE MARCANTE

“Há sempre alguém que beije e outro que ofereça a bochecha”. (Ditado francês)