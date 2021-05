Militares em adesivaço: CPF do governador do Acre está negativado

As Associações Militares de Bombeiros e PMs, AME/AC, APRAPMAC e APRABMAC realizaram na tarde e noite de ontem (13), um ADESIVAÇO em cobrança pela realização das promessas de campanha da atual gestão do governo do Estado, Gladson e Rocha. O recalculo do gratificação do adicional de titulação e a reestruturação de carreira e salários são as principais pautas.

Inicialmente marcada para acontecer em frente ao Quartel de Comando Geral da PM, o manifesto teve que ser realizado poucos metros atrás, em frente a Prefeitura de Rio Branco, devido uma ordem de proibição do Comandante e Subcomandante Geral da Corporação.

Os militares se organizaram em fila, e numa espécie de Drive Thru, obedecendo as regras de biossegurança, com o uso de máscaras e álcool em gel, adesivaram aproximadamente 500 veículos, conforme informou a organização do movimento.

“Imprimimos 800 perfurados, sobraram aproximadamente 300 que estão sendo enviados para os municípios do Estado, para que nossos colegas também possam participar do movimento. A ideia é que cada carro desse funcione como um minioutdoor, lembrando ao governador Gladson Cameli, que o cpf dele está negativado com os militares estaduais até que os compromissos firmados sejam honrados.” Disse o presidente da Associação dos Praças da PM, sargento Igor Oliveira.

*Surpresa do dia*

Surpreendendo a todos, o governador Gladson Cameli chegou ao local do manifesto dirigindo seu veículo blindado e autorizou que os militares aplicassem o perfurado no carro, inclusive posando para fotografias. Ele mais uma vez reafirmou que irá honrar os compromissos em data futura.

* A cobrança continua*