Gladson: atenção em Petecão e Jorge Viana!

Petecão se posiciona no jogo eleitoral como o “injustiçado”, o “perseguido”, o “humilde”; aquele que foi posto para fora do projeto de 2018.

Entretanto, com habilidade e ajuda de alguns assessores, o governador Gladson vai contornando a situação resgatando apoio, por exemplo, de setores do MDB insatisfeitos com a divisão do bolo. Entra no roçado petistas com prefeitos como Isaque Lima e Fernanda Hassem.

Porém, Gladson Cameli não deve esquecer do perigo que representaria uma candidatura de Jorge Viana ao governo. Com a ascensão de Lula novamente, o PT começa a achar que suas chances de voltar ao Palácio Rio Branco são bem maiores do que imaginava.

O resultado de uma disputa entre Gladson Cameli, Sérgio Petecão e Jorge Viana é, de certa forma, imprevisível, principalmente porque a eleição aconteceria em dois turnos. Os petistas são paridos pelo Petecão. Gladson fique de olho nos dois!

“Simão Pedro, antes que o galo cante tu me negará três; tenho intercedido por ti junto ao pai, satanás quer peneirar a tua alma”. (Jesus, na noite em que foi traído e negado pelos amigos)

. Sabe quando o ex-prefeito Vagner Sales colocaria a filha, deputada Jéssica Sales, na disputa do Senado com Jorge Viana no jogo?

. Nunca!

. O governador de Rondônia sancionou ontem a lei que permite a contratação de médicos formados no exterior sem CRM temporariamente.

. O PL nesse sentido tramita na Assembleia Legislativa do Acre destinado aos que já participaram dos programas Mais Médicos, mas que poderá ser ampliado.

. É de iniciativa do deputado Edvaldo Magalhães (PC do B); enquanto isso a base do governo na Aleac vai comendo poeira.

. O Governo Federal bloqueou R$ 5,2 milhões para a Ufac, quer acabar com tudo mesmo!

. Depois não entende os números do “ladrão” do Lula nas pesquisas!

. Ôxi!

. O ex-prefeito Raimundo Angelim deve ter chorado quando viu as imagens do lixão a céu aberto em que se transformou a Usina de Tratamento de Resíduo Sólido (UTRE) criada em sua gestão.

. Era um dos orgulhos que tinha acabado com os lixões na capital quando era prefeito.

. Trabalho para a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do MP.

. Marcus Alexandre para deputado estadual em 2022; e 2024 disputa a prefeitura de novo de Rio Branco; eis o jogo do PT.

. O PSDB começou a armar a chapa para deputado federal com chances de eleger um, mantendo a vaga da deputada Mara Rocha que migrou para o PL.

. O ex-prefeito Deda tá roncando que nem onça maçaroca na toca.

. Bom dia!