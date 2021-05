DNIT licita projeto executivo da estrada Cruzeiro do Sul-Pucallpa

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu processo de licitação para contração de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo da estrada que deverá ligar Cruzeiro do Sul, no Acre, a Pucallpa, no Peru. A proposta de construção dessa estrada levanta polêmica por atravessar o Parque Nacional da Serra do Divisor (Unidade de Conservação de proteção integral) e levar, em seu trajeto, inúmeros impactos socioambientais para a região.

O processo de licitação do DNIT especifica que o critério de julgamento será o de menor preço e que a empresa aprovada será responsável por elaborar “estudos e projetos básicos e executivos de engenharia visando a execução das obras de implantação, pavimentação e adequação de capacidade e segurança com eliminação de pontos críticos do trecho rodoviário planejado na Rodovia BR-364/AC”.

Diante da possibilidade de se concretizar o projeto de construção da estrada, a SOS Amazônia reitera sua missão de acompanhar os desdobramentos da proposta, com a finalidade de esclarecer e reivindicar condicionantes ao projeto que dpossam mitigar os efeitos negativos sobre a vida das pessoas e o meio ambiente.

Texto e foto: SOS Amazônia/AD