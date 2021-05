Casa de Passagem para migrantes é inaugurada em Assis Brasil

O espaço, criado para abrigar migrantes que chegam na região, leva o nome do ex-secretário de Assistência Social do município, que faleceu em abril vítima de Covid-19.

“Toda minha solidariedade aos amigos e familiares de Otonoel, que estiveram presentes no evento para receber o certificado de honra ao mérito”, disse o governador Gladson Cameli, que descerrou a fita inagural junto com o prefeito Jerry Correia.

O funcionamento da Casa de Passagem contará com o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM).