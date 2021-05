A diretoria da OCA reuniu-se nesta quinta-feira (13) com representante do Corpo de Bombeiros visando alinhar informações e iniciar a padronização de fluxos para que o serviço de solicitação e emissão de alvarás, de responsabilidade do CB volte a ser oferecido na OCA Rio Branco a partir da próxima segunda-feira (17).

O encontrou foi entre a diretora da OCA, Francisca Brito, juntamente com a chefe da divisão OCA Rio Branco e o tenente Ely, do CB, além de técnicos e assessores.