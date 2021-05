O ex-presidente Lula (PT) e o apresentador Luciano Huck são os únicos pré-candidatos com uma vantagem clara contra o presidente Jair Bolsonaro em um 2º turno nas eleições de 2022, segundo pesquisa PoderData realizada nesta semana (10-12.mai.2021).

Lula tem 50% da preferência dos eleitores contra 35% de Bolsonaro em uma disputa de 2º turno. Huck marca 46% contra 38% do presidente. As taxas oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais, em relação a 1 mês antes.

O presidente está em situação de empate técnico em um eventual 2º turno com Sergio Moro –os 2 teriam 39%– ou com Ciro Gomes –Bolsonaro teria 41%, ante 38% do pedetista. Também há empate com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que tem 37% dos votos, contra 40% de Bolsonaro.

O presidente ganharia com folga do governador de São Paulo, João Doria: 42% contra 32%. Há 1 mês, os 2 estavam numericamente empatados na marca dos 39%.

Continue lendo