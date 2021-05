CRM empossa diretoria e comissão de ética do Hospital do Juruá

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) deu posse, nesta quarta-feira (12), à nova diretoria clínica e Comissão de Ética do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Estado. A cerimônia foi realizada pelos conselheiros Marcos Roberto de Melo Lima e Alba Waldilene Coêlho Batista Dantas.

“Acho fundamental reafirmar a constante preocupação do CRM em manter atuante as comissões de ética das unidades de saúde do Estado, bem como as respectivas diretorias clínicas, pois as comissões de éticas funcionam como um braço do Conselho na defesa do exercício ético da medicina e a direção clínica é responsável pelo devido ordenamento e organização do atendimento médico disponibilizado à população por cada unidade”, disse o conselheiro Marcos Lima.

Entre os empossados estão o diretor clínico, Dr. Elcimar Reis da Silva e a vice-diretora clínica, Dra. Riane Araújo dos Santos. Os doutores foram eleitos no último dia 3 de maio.